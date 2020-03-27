Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor - Son Dakika

Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor

6 saat önce

Korona virüs tehdidine karşı gerek çalışanlarını, gerekse müşterilerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alan Dicle Elektrik, dışarı çıkamayan 65 yaşın üzerindeki müşterilerine evde hizmet veriyor.

Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor, System.String[]

Korona virüs tehdidine karşı gerek çalışanlarını, gerekse müşterilerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alan Dicle Elektrik, dışarı çıkamayan 65 yaşın üzerindeki müşterilerine evde hizmet veriyor. 65 yaş üstü müşterilerinin işlemlerini gerçekleştirmek için evlerine giden ekipler, uzaktan selamlaşma, sosyal mesafenin korunması dahil gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmiyor.


Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta korona virüs tehdidi nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerine talep etmeleri halinde evde hizmet veriyor. Bu amaçla oluşturulan ekipte yer alan personel, gittikleri evlerde yaşayan müşterilerini de koruyabilmek için maske ve eldiven takıyor, sosyal mesafeyi koruyor ve uzaktan selamlaşıyor.


Yakınları haber verdi


Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinin Nur mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Koldaş ile 83 yaşındaki Ahmet Durmuş isimli abonelerin, abonelik sonlandırma işlemleri için Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye (Dicle EPSAŞ) gitmeleri gerekiyordu. Ancak korona virüs tehdidi nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan Koldaş ve Durmuş'un yakınları Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine merkezdeki görevlilerden oluşan ve korona virüse karşı gerekli tüm tedbirleri alan iki ayrı ekipten biri Fatma Koldaş'ın evine giderken, diğeri de Ahmet Durmuş'un evine gitti.


Evde hizmet devam edecek


Dicle Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezi ekipleri, önce uzaktan selamlaştı, ardından da sosyal mesafeyi koruyarak abonelerinin gerekli işlemlerini tamamladı. Dicle EPSAŞ yetkilileri, bu süreçte korona virüse karşı gerekli her türlü tedbiri alarak dışarı çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlıkları bulunan müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılamaya devam edeceklerini bildirdiler. - ŞANLIURFA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evde kal" farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak         
17:54
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 19:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]