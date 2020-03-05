Dicle Elektrik yetkilileri muhtarlarla buluşuyor - Son Dakika

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) yetkilileri, Şanlıurfa'daki muhtarlarla bir araya geliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla Dicle Elektrik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve şikayetleri dinliyor.

Bu kapsamda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, sırasıyla Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi Muhtarı Mehmet Çağan, Karaköprü ilçesine bağlı Kızılburç Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, Ayanlar Mahalle Muhtarı Avni Yetim, Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Akgöbek ve Yoğunburç Mahalle Muhtarı Osman Kırmızı ile Haliliye ilçesi İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz'i ziyaret etti.

Muhtarların enerji konusundaki sorunlarını ve önerilerini dinleyen Volkan Arpacı, muhtar ziyaretlerinin büyük faydasını gördüklerini belirterek, ziyaretleri sürdüreceklerini ifade etti.

Bölgenin enerji şirketi olarak tüketicilere en iyi hizmeti sunma arayışı içerisinde olduklarını kaydeden Arpacı, "Şirket olarak daha iyi hizmet için muhtarlarla irtibatımızı hiç kesmedik. İster merkezde, ister kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz mahallelerde halkın istek, şikayet ve taleplerini onların temsilcisi konumundaki muhtarlardan dinliyoruz. İletilen sorunların çözümü için özel çaba harcıyoruz. Bize iletilen talep ve öneriler ise yatırımlarımız açısından yol gösterici oluyor." diye konuştu.

Arpacı, muhtarlardan trafo kapasitelerinin arttırılması, bakım onarım ve aydınlatmaların iyileştirilmesine yönelik talepler geldiğini aktardı.