Dicle Elektrik: "Yüksek faturalar tüketim artışından kaynaklanıyor"

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, aşırı sıcaklar nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarının elektrik faturalarına yansıdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının enerji tüketimini artırdığı, bu durumun elektrik faturalarını etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yurt genelindeki sıcaklık artışına ek olarak yaşanan kuraklığın da etkisiyle yüksek enerji tüketimi söz konusudur. Serinlemek amacıyla aşırı klima kullanımı ve su temininde kullanılan su pompaları enerji tüketimini büyük oranda artırmaktadır. Nitekim bu artışı günlük verilerimizde de açıkça görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların haklı gerekçelerle yapacakları itirazların mutlaka değerlendirileceği ancak ödenmeyen faturalar hakkında işlem yapılacağına işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden yanlış bilgiler vererek provokasyon yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.