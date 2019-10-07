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Dicle İlçe Müftülüğünden fidan dikme etkinliği

17 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle başlattıği fidan dikme etkinliğine Dicle İlçe Müftülüğü de katıldı.

Dicle İlçe Müftülüğünden fidan dikme etkinliği, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindegörev yapan Din Görevlileri ve Cami cemaati sabahın erken saatlerindeCami bahçeleri veİlçe mezarlığınafidan diktiler.

Etkinlik hakkindan bilgi veren İlçe Müftüsü Mehmet Sani AKIN, Diyanet İşleri Başkanlığımız Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftasında, tema olarak cami ve hayat konusunu belirledi. Başkanlığımızın Fidan dikme kampanyasiyla datemamız daha anlamlı hale geldi. Çünkü Fidan hayattır. Dinimizde fidanın ve ağacın büyük önemi vardır. Efendimiz (s.a.v.)'Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.' buyuruyor.

Bizler de bugün bu vesileyle Din GönüllüleriHocalarımız ve Cami cemaatimizle birlikte camii bahçelerimize ve İlçe Mezarlığımıza 100 ü aşkın fidanı toprakla, hayatla buluşturduk hamdolsun diyenilçe Müftüsü, bu etkinlikte emeği geçen Din Gönüllülerine ve vatandaşlarateşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
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