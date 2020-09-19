Dicle ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağında düzenlenen törene Dicle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Çelik, birçok gazi ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Dicle Kaymakamı Muhmammed Deniz Kılınç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten bir şiir okuyan Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, 19 Eylül Gaziler Günüyle ilgili yaptığı konuşmasında, "Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın, vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması da, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bundan sonra da, kahraman gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları bu vatanı birlik ve bütünlük içinde koruyarak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz. Özellikle vurgulamak isterim ki güvenlik güçlerimizden şehitlik mertebesine erişmiş ve büyük fedakarlık göstererek gazi olmuş her bir kahramanımızın aileleri bizlere emanettir. Bu mukaddes emanete sadakatle sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; istiklal mücadelesinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimize yön veren bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, bütün gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kutlama programı kapsamında Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, gazileri makamında ağırladı. - DİYARBAKIR