DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak - Son Dakika

DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak

10.01.2021 11:11

Dicle Nehri'nin yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği 93 milyon lira maliyetli "Atıksu Arıtma Tesisi" ile azalacak.

Dicle Nehri'nin yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği 93 milyon lira maliyetli "Atıksu Arıtma Tesisi" ile azalacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırladığı proje ile Bismil ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kollektörü yapımı için çalışmalara başladı.

Dicle Nehri'nin kirlenmesinin önüne geçecek olan 93 milyon lira maliyetli projeyle nehrin ekolojik dengesi korunacak ve vatandaşların sağlık standartları yükseltilecek.

2022 yılında tamamlanması ve günlük 12 bin 453 metreküp atık suyun arıtılması planlanan tesisle Dicle Nehri daha temiz akacak.

Dicle Nehrinin zarar görmesine engel olunacak

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki kirliliğin azaltılması, atık su sektöründeki Avrupa Birliği ve Türkiye Kalite Standartlarının yerine getirilmesi için ilçede atık su yönetim sisteminin kurulmasının amaçlandığını söyledi.

"Halkın sağlık standartları yükseltilecek"

Projeyle atık su sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini ve ilçedeki atık suların arıtılarak Dicle Nehri'ne bırakılacağını belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Proje, Dicle Nehri'nin su kalitesinin iyileştirilmesinde yardımcı olacak ve böylece Dicle Nehri'nin civarındaki il ve ilçelerde yaşayan halkın sağlık standartları yükseltilecektir. Proje bunun yanı sıra yeni iş imkanları da sunacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesiyle doğal ortama arıtılmamış atık su deşarjı minimuma indirilmiş olacak. Bölgenin doğal kaynaklarının ve Dicle Nehri'nin ekolojik dengesinin korunması, rehabilite edilmesi sağlanacak, daha fazla zarar görmesine engel olunacaktır. Atık su çamurunun stabilizesi ve bu çamurun AB uyum projesi çerçevesinde bertarafı sağlanmış olacak."

Kirlilik azaltılacak

Tutşi, tesisin tamamlanması ile Dicle Nehri'ndeki kirliliğin azaltılacağını dile getirdi.

Ilısu Barajı'nın gelecekte su kaynağı olarak kullanabileceği göz önünde bulundurularak planlanan tesisin, ileri arıtma tesisi olacağını vurgulayan Tutşi, projenin çıkış suyunun Avrupa Birliği Konseyi, kentsel atıksu arıtma direktifleri ve Türkiye mevzuatlarına uygun hale getirileceğine işaret etti.

Atıksu çamurunun da bu mevzuatlara uygun olarak bertaraf edileceğini ifade eden Tutşi, projeyle Dicle Nehri'nin ekolojik dengesini tahrip eden unsurların giderileceğini, Dicle Nehri'nin su kalitesinin iyileştirileceğini belirtti.

Tesisin ileri teknolojiyle donatılacağına dikkati çeken Tutşi, şöyle devam etti:

"Tesis sayesinde atık su içerisinde bulunan ve nehir ekosistemi için zararlı olan karbon, azot ve fosfor giderilecek. Bu sayede Dicle Nehri'ne bırakılan atık su, nehir ekosistemini koruyacak, çevre ve insan sağlığına hizmet edecektir. Çevre konularına yapılan yatırımlar sadece ilçe halkını etkilemeyip, havza boyunca bulunan tüm çevre ve yerleşim birimlerine hizmet edecektir. Tesis, ilk etapta 2032'ye kadar 76 bin nüfusu karşılayacak, ikinci kısımda ise 2047'de 86 bin 300 nüfusa yetecek miktardaki atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak."

DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak
DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak
DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak
DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Avrupa Birliği, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Dicle Nehri, 93 milyon lira maliyetli Atıksu Arıtma Tesisiyle temiz akacak - Son Dakika


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