Dicle Nehri, atıklardan arındırılıyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ndeki atıkların toplanması için hazırlanan proje uygulamaya geçirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Dicle Nehri'nde Sıfır Atık" projesi kapsamında itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ekipleri, nehirdeki atıkları toplamaya başladı.

Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu da Ongözlü Köprü'de ekiplerin çalışmasını bir süre izledi.

Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, Ongözlü Köprü'nün bulunduğu alanın kentin tarihi ve güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Her yıl on binlerce turistin bu güzellikleri göremeye geldiğini aktaran Güzeloğlu, en büyük sorumluluklarının bu tarihi güzellikleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

Çevrenin korunmasında ve sağlıklı bir geleceğin hazırlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde dünya çapında bir projenin yürütüldüğünü anımsatan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Hayatın her alanında atık sorununun en aza indirilmesi, atıkların çevreye zararlarının yok edilmesi, atıkla ortaya çıkan ürünlerin kazanılarak tekrar kullanıma konu edinmesini amaçlayan dünya çapında başarılı bir projedir. Diyarbakır olarak projenin başlatıldığı ilk andan itibaren büyük bir sorumlulukla projeyi ele aldık. Geçen yıl projede en fazla odak merkezine ulaşan il olarak Diyarbakır, Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Bin 855 odak merkezi dediğimiz yani kamu kurumu, okul, hastaneler, büyük işletmeler, alışveriş merkezleri gibi noktalarda en fazla odağa ulaşan il olduk. Zannediyorum, bu yılın sonunda da aynı başarıyı göstereceğiz."

17 ağacın kesilmesini önlüyor

Atık sorununa dikkati çekmek, çevre sorununa duyarlılığı artırmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Güzeloğlu, sudan çıkarılan ürünlerin, atıkların halen sorumsuzca Dicle Nehri dahil ortak yaşam alanlarına atıldığını gösterdiğini vurguladı.

Güzeloğlu, 1 ton atık kağıdın dönüştürülmesinin, 17 ağacın kesilmesini ve 12 bin 500 metreküp sera gazını önlediğini belirterek, "1 ton camın geri kazanılması ise 100 litre petrolün tasarruf edilmesi anlamına geliyor. Proje, tüm bunları çoğalttığınız zaman hem çevremizi hem sağlığımızı koruyacak hem de ekonomik kazanç elde edeceğimiz bir çalışmadır." dedi.