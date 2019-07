Dicle Nehri'de mahsur kalan 12 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 12 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi civarından geçen Dicle Nehri kıyısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piknik yapan 12 kişi, baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıda mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesiyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, su botu ile karşı kıyıda mahsur kalan 12 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkarıp kurtardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti.



"Bilmediğimiz sulardan uzak duralım"



Halka uyarıda bulunan ve 6 kişilik arama kurtarma ekiplerinin sadece Diyarbakır'da değil diğer bölgelere de hizmet verdiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakkı Biliç, "Dicle Nehri'nde girdaplar söz konusudur. Nehrin altında debisi ve akış çok fazladır. İnsanlar su yüzeyinde suyun akışının az olduğuna kanıp suya giriyor. Bu nedenle yüzmeyi bilmeyen bir vatandaşın suda boğulma olasılığı daha yüksek olabilir. Suyun debisi ve akışı hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin suya girmemesi ve karşıdan karşıya geçmemesi gerekiyor. Halkımızdan önemle ricamız şudur; bir anlık serinleme adına kendi ailenizi çevrenizi acıya, gözyaşlarına boğmayın. Dicle Nehri her sene can almaktadır. Lütfen bilmediğimiz sulardan uzak duralım suyun olduğu bölgelerde piknik yapmayınız" diye konuştu - DİYARBAKIR

