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Dicle Nehri kenarında erkek cesedi bulundu

3 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Dicle Nehri kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu.


Dicle Nehri'nin kenarında bulunan İbrahim Oruç Parkı içindeki ağaçlık alanda gece yarısı saat 03.00 sıralarında balıkçılar tarafından Siirt Kurtalan nüfusuna kayıtlı Sıdık Genç'in (38) cesedi bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Yapılan çalışmaların ardından Genç'in cesedi otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.


Sıdık Genç'in eşinin tartışma sonucu Bismil'deki babaevine geldiği ve Genç'in de eşi ile barışmak için Bismil'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili Sıdık Genç'in kayınbabası ile kayınbiraderlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, Dicle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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