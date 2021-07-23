Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaşı JAK kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapakların açılmasıyla suyun yükselmesi sonucunda mahsur kalan 21 kişi AFAD ve JAK ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte hava sıcaklığı 45 dereceyi bulunca, serinlemek ve piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilirken, 21 kişi, AFAD ve JAK ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.

Jandarma açıklama yaptı

Ailelerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Yenişehir ilçesi, Hantepe mahallesinde 21 vatandaşımızın piknik yaptıkları esnada baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları öğrenilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından, 4 personel ile olaya müdahale edilerek, 21 vatandaşımız bot ile mahsur kaldıkları bölgeden alınarak kurtarılmıştır" denildi.

(Sedat Irmak/İHA)