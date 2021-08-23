Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 9 kişi JAK ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 9 kişiyi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 9 kişi mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.
Kaynak: AA
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