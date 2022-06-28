Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

28.06.2022 11:26
Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. N.Ç.'nin (44), Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. N.Ç. gözaltına alınırken, Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. N.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Bismil, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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