Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var

06.06.2022 13:25
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde dün serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 3 lise öğrencisinin yatılı olarak okuduğu Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde hüzün var.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde dün serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 3 lise öğrencisinin yatılı olarak okuduğu Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde hüzün var. İl dışından gelen öğrencilerin bir kısmı izin alarak ailelerinin yanına giderken, kalanlar için rehber öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlar, psikolojik destek vermeye başladı.

Sur ilçesinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde yatılı olarak okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16), Enes Can (17) ve Yunus Vural (16) ve bir arkadaşları dün okuldan izin alarak Dicle Nehri kıyısına geldi. Serinlemek için nehre giren öğrenciler akıntıya kapıldı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşları yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken; Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin de yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Osman Yetişgin, Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı'nda, Enes Can, Şırnak'ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda, Yunus Vural da Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DERSLERİNDE BAŞARILIOkullarında başarılı oldukları belirtilen öğrencilerden Silvan ilçesinde toprağa verilen Osman Yetişgin'in 4 kez Wushu Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıkti. 3 liselinin okulunda da öğrenci ve öğretmenler yasa boğuldu. İl dışında yaşayan bazı öğrenciler izin alarak ailelerinin yanına giderken, kalan öğrenciler için de okulun rehber öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde gelen uzmanlarca, yaşanılan travmanın çabuk atlatılabilmesi için psikolojik destek verilmeye başladı.


Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var
YORUMLAR
500
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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