Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

04.06.2022 15:01
Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nden cansız bedeni çıkarılan 17 yaşındaki İdris Pütrü'nün cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nden cansız bedeni çıkarılan 17 yaşındaki İdris Pütrü'nün cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Cizre'de dün akrabası Zekeriya Negiz ile girdiği nehirde akıntıda kaybolan ve bugün sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Pütrü'nün cenazesi Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Pütrü'nün cenazesi Nuh Nebi Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Öte yandan, akıntıda kaybolan Zekeriya Negiz'i bulmak için Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika

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