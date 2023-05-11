Kaybolan gencin aranan bedeni, Dicle Nehri'nde bulundu - Son Dakika
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Kaybolan gencin aranan bedeni, Dicle Nehri'nde bulundu

11.05.2023 17:47

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında bulunan cansız beden, 10 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 20 yaşındaki gence ait çıktı.

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisindeki Dicle Nehri kıyısında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

1 MAYIS'TA KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp ilanında bulunan ailelere ulaştı. Polis ekipleri, Mustafa Ünsal için 1 Mayıs'ta kayıp ilanı verilen ailesine ulaştı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen aile, Ünsal'ı teşhis etti.Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mustafa Ünsal'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Dicle Nehri'nde bulunan cansız beden, kayıp gence ait çıktı
Kaynak: DHA
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Mustafa Ünsal, Bağıvar, Dicle, Sur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan gencin aranan bedeni, Dicle Nehri'nde bulundu - Son Dakika


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