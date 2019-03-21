Dicle Nehri'nde Feribot Battı: En Az 40 Ölü
52 dakika önce
Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde batan feribotta 100'e yakın yolcu vardı.
Irak
'ın Musul
kentinde Dicle
Nehri üzerinde batan feribotta en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcunun bulunduğu ve yolculardan çoğunun yüzme bilmediği aktarılıyor.
AFP haber ajansı ise Irak İçişleri Bakanlığı
'ndan bir yetkiliye dayanarak Nevruz kutlamaları kapsamında nehre açılan feribotun batması sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı bilgisi verildi.
Feribotun bir turist
merkezine gitmekte olduğu belirtildi.
Yetkililerin, Musul Barajı
'nın kapaklarının açılması nedeniyle Dicle Nehri'nin hızla yükseldiği uyarısı yapmış olduğu bildirildi. Feribotu işleten firma, uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:14
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