Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde Feribot Battı: En Az 40 Ölü
BBC

Dicle Nehri'nde Feribot Battı: En Az 40 Ölü

52 dakika önce

Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde batan feribotta 100'e yakın yolcu vardı.

Dicle Nehri'nde Feribot Battı: En Az 40 Ölü, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde batan feribotta en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcunun bulunduğu ve yolculardan çoğunun yüzme bilmediği aktarılıyor.

AFP haber ajansı ise Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayanarak Nevruz kutlamaları kapsamında nehre açılan feribotun batması sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı bilgisi verildi.

Feribotun bir turist merkezine gitmekte olduğu belirtildi.

Yetkililerin, Musul Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle Dicle Nehri'nin hızla yükseldiği uyarısı yapmış olduğu bildirildi. Feribotu işleten firma, uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:14 

Irak, Musul, Dicle, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Dicle Nehri'nde Feribot Kazasında Ölü Sayısı Artıyor İngiltere'de 4 Camiye Gece Yarısı Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:06:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde Feribot Battı: En Az 40 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]