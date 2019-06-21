Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinin Bağıvar Köprüsü mevkisinde gece Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.
Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.
Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.
Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:44 Kaynak: AA
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