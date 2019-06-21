Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
2 saat önce
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:44 Kaynak: AA
'da Dicle
Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur
ilçesinin Bağıvar
Köprüsü mevkisinde gece Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.
Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü ile Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü
Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.
Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.
ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması
Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti