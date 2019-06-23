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Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da üç gün önce Dicle Nehri'ne düşüp kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]
Diyarbakır'da üç gün önce Dicle Nehri'ne düşüp kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 20 Haziran gecesi Sur ilçesinde bulunan Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Muhammed E., arkadaşı S.D. ile birlikte geldiği nehir kenarında suya atladı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine polis, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk aramada nehirde kaybolan gence ulaşılamadı. Bunun üzerine bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler istendi.

İtfaiye, AFAD ve Dalgıç polislerin yaklaşık 3 gün süren çalışmaların ardından Muhammed E.'nin cansız bedeni, Dicle Nehri kenarında bulundu. Talihsiz gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
AFAD, İtfaiye, Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa
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