Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Merkez Sur ilçesinin Bağıvar Köprüsü mevkisinde üç gün önce serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sabah saatlerinde yeniden başladı.
Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında Özcan'ın cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ekipler tarafından nehirden çıkartılan Özcan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:10 Kaynak: AA
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