Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde önceki gün kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:53 Kaynak: AA
'ın Cizre
ilçesinde Dicle
Nehri'nde önceki gün kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
İlçenin Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde 24 Haziran'da arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 20 yaşındaki Salih Karakoyun'un cesedi, AFAD
ile Cizre Belediyesi
Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü
Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu bulundu.
Nehre girdiği noktadan yaklaşık 500 metre ileride bulunan Karakoyun'un cesedinin sudan çıkarılması sırasında yakınları ağıt yaktı, gözyaşı döktü.
Karakoyun'un cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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