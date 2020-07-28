Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ı arama çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK - Yurt Dışından Bayram Tatili için geldiği Şırnak'ta arkadaşları ile birlikte Cizre'den geçen Dicle Nehrine serinlemek amacı ile giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 60 Yaşındaki Ramazan Yağbasan'ı arama çalışması devam ediyor.

Bayram Tatili için geldiği Şırnak'ın İdil İlçesinden Cizre'ye gelen ve serinlemek için dört arkadaşı ile birlikte Dicle Nehrine giren 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ı bulmak için arama kurtarma ekipleri su altı,su üstü ve Drone ile havadan aramaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İdil'in Sulak köyünde ikamet eden Ramazan Yağbasan,26 Temmuz'da Kurtuluş Köyü Çeme Zeytin Mevkiinde dört arkadaşı ile birlikte serinlemek için Dicle nehrine girdi. Bir müddet nehirde yüzen ve arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışan Yağbasan, arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Dicle Nehrinde akıntıda kaybolan 60 Yaşındaki Ramazan Yağbasan'ı bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi su altı dalgıç ekipleri seferber edildi. Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına rağmen Ramazan Yağbasan'a hala ulaşılamadı. Yağbasan'ı arama çalışması sürüyor.

Yağbasan'ın Ailesi ve yakınları da Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.