Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
34 dakika önce
Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün, balık tutmak için Dicle Nehri'ne girip akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Kamuran Yılmaz'ın cesedine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün, balık tutmak için Dicle Nehri'ne girip akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Kamuran Yılmaz'ın cesedine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından ulaşıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile Dicle Nehri' giren Kamuran Yılmaz bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ın arkadaşı Gül, kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan arama kurtarma çalışmalarına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de destek verdi. Ceset, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kaybolduğu yerden 150 metre uzaklıkta bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı
Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı
Kimliğini kaybeden öğrenciye, valinin talimatıyla gece kimlik belgesi düzenlendi
Kızından boşanan damadını vurup aynı silahla intihar etti