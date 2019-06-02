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Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

34 dakika önce

Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün, balık tutmak için Dicle Nehri'ne girip akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Kamuran Yılmaz'ın cesedine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün, balık tutmak için Dicle Nehri'ne girip akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Kamuran Yılmaz'ın cesedine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından ulaşıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile Dicle Nehri' giren Kamuran Yılmaz bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ın arkadaşı Gül, kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan arama kurtarma çalışmalarına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de destek verdi. Ceset, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kaybolduğu yerden 150 metre uzaklıkta bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Dicle Nehri'nde kaybolan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Dicle, 3. Sayfa
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