DİCLE NEHRİ'NDE KAYBOLMUŞTU, CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

DİCLE NEHRİ'NDE KAYBOLMUŞTU, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DİYARBAKIR'da dün Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Hamdullah Polat'ın (37) cansız bedeni bulundu.

DİYARBAKIR'da dün Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Hamdullah Polat'ın (37) cansız bedeni bulundu. Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde Hamdullah Polat, dün akşam saatlerinde kuzeniyle birlikte balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Kuzenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri sevk edildi. Ekipler, Hamdullah Polat'ı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bu sabah saatlerinde Polat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Hamdullah Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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