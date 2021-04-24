DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kıyısında toplu balık ölümleri gözlendi.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi'nde vatandaşlar, su yüzeyinde ve kıyılarda çok sayıda ölü balıkla karşılaştı.

Mahalle sakinlerinden Hacı Gündüz, Dicle Nehri'nde balık ölümlerinin 4 gündür sürdüğünü iddia etti.

"Suyumuz daha önce bu kadar kirlenmiyordu. Bu suyu daha önce içiyorduk, su o kadar şeffaftı ki suyun altı görünüyordu." diyen Gündüz, yetkililerden toplu balık ölümleri konusunda inceleme istediklerini ifade etti.