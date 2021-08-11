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DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR - Son Dakika

DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR

11.08.2021 09:17

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinden geçen Dicle Nehri'nde yüzmeyi öğrendiği iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'da 9 yıl önce kurduğu su sporu takımıyla çocukluk hayalini gerçekleştiren antrenör Adnan Yıldırım (45) şimdi de profesyonel olarak yetiştirdiği sporcuları müsabakalara hazırlıyor.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinden geçen Dicle Nehri'nde yüzmeyi öğrendiği iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'da 9 yıl önce kurduğu su sporu takımıyla çocukluk hayalini gerçekleştiren antrenör Adnan Yıldırım (45) şimdi de profesyonel olarak yetiştirdiği sporcuları müsabakalara hazırlıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 çocuklu aileden biri olan Adnan Yıldırım, kardeşleri Namet ve Serhat'la Dicle Nehri'nde yüzme öğrendi. Amatör olarak yüzücülük yapan üç kardeş, ardından Diyarbakır'a yerleşti. Üç kardeş buradaki eğitimlerinin ardından yüzme antrenörü olduktan sonra 2012 yılında adını Anatolya Su Sporları verdikleri bir kulüp kurdu. Akademik olarak eğitimler alan ve başarılı olarak Milli Takım'da da yer alan Yıldırım kardeşlerden Adnan, şimdi ise profesyonel olarak sporcu yetiştiriyor. Yaşamının büyük bir bölümünü yüzme sporu üzerine adayan Yıldırım, 11 ve 15 yaş grubundaki çocukları 19-22 Ağustos'ta Adana'da yapılacak olan Sutopu Erkekler Federasyon Kupası'na Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait olimpik havuzda hazırlıyor. Kulüp aynı zamanda erkek, kadın, özel bireyler ve kano sporları adına da faaliyet sürdürüyor.

BURADA HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK ADINA KULÜBÜ KURDUK

İkinci kademe yüzme antrenörü ve Milli Takım'da da görev alan Adnan Yıldırım, yaşadıkları bölgede olimpik yüzme havuzlarının olmadığını ve Dicle Nehri'nde köylerinin olması nedeniyle yüzerek orada bu spora olan ilgisinin başladığını dile getirdi. Yıldırım, Sonra bu işin profesyonel olarak eğitimlerini aldım. Dicle Üniversitesi BESYO bölümünü bitirdim. Bu işin akademik olarak eğitimlerini tamamladım. Kurslara katılım gösterdim. Burada hayalimizi gerçekleştirmek adına kulübü kurduk. Bu bünyede yüzlerce sporcu geldi. Çok kişiye yüzme eğitimi verdik, hem de boğulmalara karşı da önlem almaya başladık. Bu sporun gelişimine katkı sağladık. Yüzmenin dışında su topu, bedensel engelliler ve kano buna benzer branşlar koyduk. Kulüp aktif oldukça Diyarbakır'da ne yazık ki tek kulüp. Alternatifler olmasını istiyorduk ki rekabetin olması adına daha çok insanlara ulaşmak için. Kulübümüz tek olma konumunda. Şimdi de sutopu müsabakalarına hazırlanıyoruz. Federasyonun yıllık programları var. O faaliyetler doğrultusunda hazırlanıyoruz. U-15 kategorisinde 2006 ve 2010 doğumlu sporcuların yarıştığı bir alan. Adana'da yarışma var. Biz o yarışmaya hazırlanıyoruz. 19-22 Ağustos'ta oradaki müsabakaya ilk defa bu kategoride katılacağız. Daha önce Samsun'da ve Kayseri'de katıldık. Ama bizim için farklı bir deneyim olacaktır. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olimpik havuzu kullanıyoruz diye konuştudedi.

İLİMİ TEMSİL ETME KONUSUNDA BAŞARILI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Sporculardan 12 yaşındaki Arez Çiya Deyer, Milli Takım sporcu olmak istediğini ve ileride daha iyi gelişerek takım olarak da aile olduklarını belirtti. Deyer, Bir takımdan ibaret değiliz. Ben kendi ilimi temsil etme konusunda başarılı olacağımı düşünüyorum. Diğer takım arkadaşlarımda benim gibi olacaktır. Onlar da bu işi seviyorlar. Biz severek yapıyoruz diye konuştu.

Kaan Ali Kaplan da, hedefinin iyi bir yüzücü ve sporcu olması olduğunu aynı zaman da ise dersleri ile birlikte başarı sağlayıp Milli Takıma gitmek olduğunu aktardı.

DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR
DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR
DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR
DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR

Adnan Yildirim, Diyarbakır, Batman, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİCLE NEHRİ'NDE YÜZMEYİ ÖĞRENDİĞİ İKİ KARDEŞİYLE KURDUĞU KULÜPTE PROFESYONEL SPORCU YETİŞTİRİYOR - Son Dakika


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