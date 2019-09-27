Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandı

17 dakika önce

Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Muhammed Özcan'ın ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ağabeyi Ramazan Özcan, cesedin bulunduğu yerde kaybolduğu...

Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Muhammed Özcan'ın ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ağabeyi Ramazan Özcan, cesedin bulunduğu yerde kaybolduğu iddia edilirken, Özcan'ın İzmir Hava Limanı'nda yakalandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da 3 ay önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın cansız bedeni, kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Özcan, ailesi tarafından toprağa verilmişti. Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Muhammed Özcan'ın ağabeyi evli ve 1 çocuk babası Ramazan Özcan (29), iddiaya göre kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini çevresine anlattığı öne sürüldü.

Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Özcan'dan önceki akşam saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası Özcan'a ait arabayı kardeşinin cansız bedeninin çıkarıldığı yerde buldu. Ayak izlerini takip eden aile, Ramazan Özcan'ın nehre atlamış olma ihtimali nedeniyle durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede 2 gün boyunca arama çalışması yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Ramazan Özcan'ın nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı aracını Dicle Nehri kıyısına çekerek, suya atladığı süsü verdiği bulgusuna ulaştı.

Güvenlik güçleri, Ülke genelinde Ramazan Özcan'ın kimlik bilgilerini havalimanları ve otobüs terminallerine bildirmesi üzerine, Ramazan Özcan akşam saatlerinde İzmir Hava Limanı'nda yakalandığı öğrenildi.

Özcan'ın neden öyle bir şey yaptığı araştırılırken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandı

İzmir havalimanı, Ramazan Özcan, Dicle, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi
TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 00:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Havalimanı'nda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]