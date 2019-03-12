Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'ne Atlayan Kadını Polis Kurtardı

Dicle Nehri'ne Atlayan Kadını Polis Kurtardı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan Asiye E. (39), peşinden atlayan polis memuru Nuh Toprak tarafından son anda kurtarıldı.

Dicle Nehri'ne Atlayan Kadını Polis Kurtardı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan Asiye E. (39), peşinden atlayan polis memuru Nuh Toprak tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Asiye E., Dicle Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı. Bu sırada Bırca Belek Parkı kenarında devriye görevinde bulunan polis ekibindeki Nuh Toprak, Asiye E.'nin çırpındığını gördü. Hemen nehre atlayan Toprak, akıntıya rağmen Asiye E.'yi yakaladı. Toprak, Asiye E.'yi nehir kıyısına getirdi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımı ile sudan çıkarılan Asiye E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulanan Asiye E., hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

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