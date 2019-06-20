Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dicle Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

33 dakika önce

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde suya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmalarına yarın devam edeceği bildirildi.

Dicle Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde suya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmalarına yarın devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Bağıvar köprüsü kıyısına arkadaşlarıyla birlikte gelen Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anaadolu Lisesi son öğrencisi Muhammed Ai Eymen Özcan (18), arkadaşlarıyla Dicle Nehri 'ne girdiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Özcan bir süre sonra gözden kaybolurken, olayı gören vatandaşlar suya atlayarak genci kurtarmaya çalışma çabaları boşa çıktı. Bunun üzerine vatandaşlar, 112 sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır il Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Özcan'ı bulmak için çalışma başlatırken, havanın kararmasıyla arama çalışmaları ara verildi.

Suda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Muhammed Ai Eymen Özcan bulunması için ekipler, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Bağıvar, Sur, Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]