DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti

05.06.2022 14:37

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fen lisesinde yatılı okuyan 4 lise öğrencisi, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne girdi.

Öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başarırken, E.C, O.Y. ve Y.V. akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşlardan Kemal Başar, gazetecilere, arkadaşlarıyla nehirde balık tutarken nehre giren gençleri gördüğünü söyledi.

Başar, bir süre sonra eve dönerken polislerin geldiğini gördüklerini, öğrencilerin suda kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.

DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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