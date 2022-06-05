Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2) - Son Dakika
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Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)

05.06.2022 16:23
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)

YATILI OKULDAN İZİN ALIP ÇIKMIŞLARDiyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri çıkarılan 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu.

YATILI OKULDAN İZİN ALIP ÇIKMIŞLAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri çıkarılan 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu. Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ne il dışından gelerek yatılı okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın okuldan çarşı izni alarak dışarı çıktıkları ortaya çıktı. Otopsi işlemlerinin ardından Enes Can'ın Şırnak'ta, Osman Yetişgin'in Silvan ilçesinde, Yunus Vural'ın ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

'BİR BAKTIM ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ'Bölgeye balık tutmak için geldiğini belirten Emrullah Aydın, "Öğlen saatlerinde 4 genç geldi. Biz burada balıkla uğraşıyorduk. Burada suya girmek istediler. Sanırım yüzmeyi bilmiyorlardı. Bilseydiler zaten elbiseyle girmezlerdi. Sonra bir baktım çığlık sesleri geldi. Arkadaşlar geldiler müdahale ettiler" dedi.Kemal Başak ise, "Keyifle yüzmeye başladılar. 20 dakika sonra nehirden çıktılar. İleriye doğru gittiler. Sonra baktık ki polisler geldi. Sonra çığlık seslerinin ardından oraya gittik. Suya kimse girmesin, çocuklarınızı da su kenarından uzaklaştırın. Balık için geliyorsanız gelin ama suya girmeyin" diye konuştu.Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
YORUMLAR
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Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2) - Son Dakika
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