Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) - Son Dakika
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Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)

05.06.2022 18:59
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)

CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADLİ TIP'TAN ALINDIDiyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve...

CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADLİ TIP'TAN ALINDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın otopsi işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu önünde toplanan yakınları gözyaşları içerisinde ağıtlar yaktı. Cenazeler çıkarılırken ölenlerin bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan öğrencilerden Enes Can'ın Şırnak'ta, Osman Yetişgin'in Silvan ilçesinde, Yunus Vural'ın ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)
Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3)
YORUMLAR
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Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! Feci ölüm! Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nden cansız bedenleri çıktı! Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Enes Can, Adli Tıp, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) - Son Dakika

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