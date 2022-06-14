Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

14.06.2022 19:51
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 piknikçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 piknikçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Selman köyünde 4 vatandaş piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılması sonucu nehrin su yükseldi. Suyun yükselmesiyle 4 vatandaş bulundukları alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve 1 bot sevk edildi. 4 vatandaş nefes kesen operasyon sonucu mahsur kaldıkları yerden alınarak sağlıklı bir şekilde güvenli bölgeye çıkartıldı.

(Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)

Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Kaynak: İHA

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