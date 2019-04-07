Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı

Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyinden gelen baraj suları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu El-Kurayat, El-Azamiye ve El-Kerade bölgelerindeki turistik tesisleri, yıllar sonra ilk kez su bastı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:31 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Dicle, Güncel
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