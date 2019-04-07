Dicle Nehri'nin Taşması Sonucu Tesisler Su Altında Kaldı
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta Dicle
Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyinden gelen baraj suları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu El-Kurayat, El-Azamiye ve El-Kerade bölgelerindeki turistik tesisleri, yıllar sonra ilk kez su bastı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:31 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Seçimlerle İlgili Yeni Açıklama: 38 İlçede Tüm Oylar Sayılsın
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
AK Parti İtiraz Ettiği İlçede, Tekrar Sayım Sonrası CHP'nin Oyları Yükseldi