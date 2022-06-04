Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi

04.06.2022 20:35

Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün için girdiği Dicle Nehrinden cansız bedeni çıkarılan 13 Yaşındaki Zekeriya Negiz'in cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün için girdiği Dicle Nehrinden cansız bedeni çıkarılan 13 Yaşındaki Zekeriya Negiz'in cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cizre'de dün meydana gelen olayda akrabası İdris Pütrü ile girdiği nehirde akıntıda kaybolan ve akşam saatlerinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan 13 Yaşındaki Zekeriya Negiz'in cenazesi Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Negiz'in cenazesi Hastane Camisinde kılınan Cenaze Namazına müteakiben Asri Mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.Negiz Ailesi defin sonrası vatandaşların çocuklarına sahip çıkmasını ve özellikle de çocuklarını Dicle Nehrinden uzak tutmalarını istedi.

Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi
Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi

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Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika

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