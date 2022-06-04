Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi

04.06.2022 22:51
Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi

Şırnak'ta girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu.

Şırnak'ta girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Pütrü'nün cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Negiz'in de cesedi bulundu.

Ailesi ve yakınlarınca morgdan alınan Negiz'in cenazesi de Hastane Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3) Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3) Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Kaynak: AA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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