Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti - Son Dakika
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Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti

10.06.2022 15:54
Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atlayıp intihar etmek isteyen kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atlayıp intihar etmek isteyen kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti.

Cizre'de Bırca Belek Parkı mevkiinde ailevi sorunları olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadın Dicle Nehrine atlayıp intihar etmek istedi. Genç kadını olay yerine gelen itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti. Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı mevkiinde elinde telefon olan bir kadın birden nehir kıyısına inip nehre atlamak istedi. Parkta oturan vatandaşlar genç kadına engel olamayınca 112 ihbar hattını arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadının yanına giderek nehre atlamasını engellemeye çalışırken, dalgıç ekibi de muhtemel bir olaya karşı tam donanımlı bir şekilde hazır bekledi.

İtfaiye ve dalgıç ekibi uzun süre görüştüğü genç kadını ikna ederek polis ekiplerine teslim etti. İtfaiye ve dalgıç ekibinin ikna ettiği genç kadın ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - ŞIRNAK

Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti
Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Şırnak, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehrine atlamak isteyen genç kadını itfaiye ve dalgıç ekibi ikna etti - Son Dakika
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