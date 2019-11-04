Son Dakika Haberleri: Dicle Nehrini kirleten 2 kişi hakkında işlem başlatıldı
Son Dakika Güncel Dicle Nehrini kirleten 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Dicle Nehrini kirleten 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ni kirleten 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dicle Nehrini kirleten 2 kişi hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ni kirleten 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ambar Mahallesi mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin traktörün römorkunda getirdiği kanatlı hayvan leşlerini nehre boşalttığını fark etti.

Ekipleri suç üstü yakaladıkları ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.E ile tavuk çiftliği sahibi F.S hakkında "Çevre Kanuna Muhalefet ile Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Diyarbakır, Bismil, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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