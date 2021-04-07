Dicle Perakende hizmete "Depsaş Enerji" olarak devam edecek - Son Dakika

Dicle Perakende hizmete "Depsaş Enerji" olarak devam edecek

07.04.2021 09:43
Dicle Perakende hizmete

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'da "görevli tedarik şirketi" statüsüyle 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, yeni logosu ve yenilenen "Depsaş Enerji" markasıyla faaliyetini sürdürecek.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'da "görevli tedarik şirketi" statüsüyle 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, yeni logosu ve yenilenen "Depsaş Enerji" markasıyla faaliyetini sürdürecek.

Sorumluluk bölgesinde 2 milyondan fazla abonesine görevli tedarik şirketi (GTŞ) statüsü ile hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (Dicle EPSAŞ)  bundan böyle Türkiye genelinde yeni markası Depsaş Enerji adıyla faaliyet gösterecek.

Şirketin uzun yıllardır kullanımda olan logosu da yeni marka için yeniden tasarlandı. Yeni tasarımda sektördeki ve dünyadaki gelişmeler, trendler de dikkate alındı. Depsaş Enerji logosunda amblem DEPSAŞ ve ENERJİ kelimelerinin ilk harflerinin stilize edilip, birleşiminden oluşturuldu. Sonrasında hizmet bölgesi Güneydoğu Anadolu'nun en sembolik öğelerinden biri olan güneş, stilize edilerek ambleme taşındı. Logonun renkleri ise turkuvaz ve turuncu tonlarından seçildi.

"TÜRKİYE GENELİNDE YENİ MARKAYLA HİZMET VERECEĞİZ"

Yeni logo tasarımı ve yeni markayla ilgili bilgi veren Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Sürekli dönüşüme ve yenilenmeye inanan bir şirket olarak gerek markamızı gerek logomuzu yenileme zamanı gelmişti. Yeni marka yaratılması sürecinde değişim heyecanının yanı sıra, Depsaş Enerji'nin ülke genelinde büyüme stratejisi de etkili oldu. Hem hizmet bölgesine hem de ülkenin dört bir yanına yepyeni bir vizyonla kaliteli enerji tedarik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Murat Karagüzel, genç ve dinamik bir kadroyla her zaman ve her koşulda müşterilerinin hizmetinde olmayı prensip edindiklerini belirterek, "Yeni dönemde de tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılarken üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye'de örnek gösterilen perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜM BİNALAR VE HİZMET BİRİMLERİ YENİLENECEK

Şanlıurfa merkezli Depsaş Enerji'nin bölge çapındaki tüm hizmet birimleri yeni logo ile birlikte baştan sona yenilenerek, 2 milyondan fazla abonesine yüksek kalite standartlarında hizmet vermeye devam edecek.


Dicle Perakende hizmete Depsaş Enerji olarak devam edecek
Dicle Perakende hizmete Depsaş Enerji olarak devam edecek

Şanlıurfa, Şırnak, Enerji, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dicle Perakende hizmete 'Depsaş Enerji' olarak devam edecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada 2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz" Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi         
10:10
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı         
09:47
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı         
09:22
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti         
08:45
Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü         
00:23
Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon         
23:41
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi         
20:03
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 10:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle Perakende hizmete "Depsaş Enerji" olarak devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei