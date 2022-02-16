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Dicle Üniversitesi "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasına girdi - Son Dakika

Dicle Üniversitesi "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasına girdi

16.02.2022 10:04
Dicle Üniversitesi "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasına girdi

Dicle Üniversitesi (DÜ), "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasında 351-400 bandına girdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ), "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasında 351-400 bandına girdi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan 2022 Times Higher Education Young University Rankings sonuçları açıklandı.

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022'de, dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı.

Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi.

Organizasyona bu yıl ilk kez başvuru yapan DÜ, sıralamaya girmeye hak kazanan 539 üniversite arasından 351-400 bandına girmeyi başardı.

DÜ, aynı listede yer alan 52 Türk üniversitesi arasında ise 11. sırada yer aldı.

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Dicle Üniversitesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi '2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri' sıralamasına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi "2022 Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasına girdi - Son Dakika
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