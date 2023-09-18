Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, genç bir kız tarafından odasında bıçaklandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı.
Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Yılmaz ise hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan B.Y. isimli genç kız ifadesinde; Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürdü. Genç kız psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle Yılmaz'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.Dekan yardımcısını makam odasında bıçaklayan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
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