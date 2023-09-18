Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, genç bir kız tarafından odasında bıçaklandı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, genç bir kız tarafından odasında bıçaklandı

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:56

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren genç kız, güvenlik personeli tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı Yılmaz, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı.

GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

TABURCU OLDU

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Yılmaz ise hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Dicle Üniversitesi'nde Dekan Yardımcısı Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı

"ONUN YÜZÜNDEN DİSİPLİN CEZASI ALDIM"

Gözaltına alınan B.Y. isimli genç kız ifadesinde; Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürdü. Genç kız psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle Yılmaz'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Dekan yardımcısını makam odasında bıçaklayan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, genç bir kız tarafından odasında bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, genç bir kız tarafından odasında bıçaklandı - Son Dakika
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