Dicle Üniversitesi ile OSB arasında "lisansüstü eğitim protokolü" imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi ile OSB arasında 'lisansüstü eğitim protokolü' imzalandı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi ile OSB arasında "lisansüstü eğitim protokolü" imzalandı

6 saat önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) arasında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.

Dicle Üniversitesi ile OSB arasında

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) arasında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.

Üniversite ve sanayi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokolü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı imzaladı.Rektör Gül, protokolün kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Bu protokol ile OSB'deki mühendisler yüksek lisans ve doktora, öğrencilerimiz ise fabrikalarda staj yapabilecek." dedi.

DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Odabaşı ise kalkınmanın temel dinamiği olan sanayiye üniversitelerin katkı sunmasının önemine işaret etti.

Protokol sayesinde artık üniversitedeki öğretim üyelerinin firmalara danışmanlık yapabileceğini anlatan Odabaşı, "Biz de tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı da kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Valiliğin talimatıyla 2020 yılını "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yılı" ilan ettiklerini aktaran Bahçivancı, "İlimizde en az 10 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulması yönünde çaba içerisindeyiz. Firmalarımızı ziyaret ederek, bu merkezler hakkında bilgilendirme yaptık. Tasarım merkezlerinin meyvesini inşallah yakın zamanda alacağız." diye konuştu.

DOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizden mezun öğrenciler OSB'de yeterince iş bulamamakta, sanayicilerimiz de mühendislik fakültesinden yeterli anlamda istifade edememektedir. Nitelikli staj sorunumuz var. Bunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu gerçekten ciddi bir adım. İstihdamda da göreceksiniz. Öğrencilerimizin tamamına yakını iş bulacaktır."

Toplantıya, DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevtap Sümer Eker, DOSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Sezai Topalan da katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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