Dicle Üniversitesi'ne karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'ne karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi

09.04.2022 12:25
Dicle Üniversitesi'ne karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine, Sağlık Bakanlığı tarafından karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine, Sağlık Bakanlığı tarafından karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından verilen faaliyet izni belgesi ve ruhsatı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ'a verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine 12 ilin bağlı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüze bağlı Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı illerde karaciğer nakli, böbrek nakli, kornea nakli, kemik iliği nakli yapılmaktadır. Bölgemizde yürütülen nakil hizmetleri Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt, Elazığ, Şırnak, Adıyaman, Mardin, Malatya, Van, Hakkari ve Şanlıurfa illerinde sunulmakla birlikte koordinasyondan sorumlu olduğumuz illerimizde 2020 ve 2021 yıllarında 481 karaciğer, 516 kemik iliği, 94 böbrek ile 258 kornea nakli başarı ile yapılmıştır."

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Dicle Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Mehmet Akdağ, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'ne karaciğer nakil merkezi ruhsatı verildi - Son Dakika


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