Son Dakika Haberleri: Dicle Üniversitesi'nin Fiber Kablolarını Çalmaya Kalkıştılar

Dicle Üniversitesi'nin Fiber Kablolarını Çalmaya Kalkıştılar

38 dakika önce

DİCLE Üniversitesi yerleşkesindeki fiber kablolar kimliği belirsiz kişilerce çalınmak istendi.

Dicle Üniversitesi'nin Fiber Kablolarını Çalmaya Kalkıştılar, System.String[]
DİCLE Üniversitesi yerleşkesindeki fiber kablolar kimliği belirsiz kişilerce çalınmak istendi. Şüpheliler, kestikleri kabloları sökemeyince bırakıp kaçtı. 

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi yerleşkesine dün gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişiler, rögar kapaklarını açarak hastane ve üniversiteye telefon, internet ve otomasyon sistemini ileten fiber kabloları çalmak için kesti. Şüpheliler kestikleri kabloları yerinden sökemeyince bırakıp kaçtı. 

Kabloların kesilmesi sonrası yedek sistemin devreye girdiği, Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ve Onkoloji bölümünde yatarak tedavi gören hastaların kullandığı cihazların zarar görmediği belirtildi.

Kesilen kablolar onarılırken, polis şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

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