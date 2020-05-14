Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş - Son Dakika
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Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş

6 saat önce

Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş Dicle Üniversitesi pandemi hastanesi olan Kalp Hastanesinde korona virüs hasta sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.

Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi pandemi hastanesi olan Kalp Hastanesinde korona virüs hasta sayısında düşüş yaşandığı belirtildi. Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, "Bugüne kadar hastanemize bin 200'ün üzerinde hasta başvurusu oldu. Bunların 450'sinden fazlası yatırılarak tedavi gördü. ve bunların çok büyük bir oranı şifa ile taburcu edildi" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Türkiye'de her gün vaka sayısında azalma seyri devam ederken, iyileşen hasta sayısında yükseliş devam etmek. Mart ayı itibariyle Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Kalp Hastanesi pandemi bölümü olarak hizmet vermeye başladı. Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, şimdiye dek bin 200'ün üzerinde hasta olduğunu, bunların büyük çoğunluğunun şifa ile ayrıldığını belirtirken, 13 sağlık personelinin de Covid-19 tedavisi görüp sağlıklarına kavuşup görevlerinin başına döndüklerini dile getirdi.

"450'sinden fazlası yatırılarak tedavi gördü"

Dicle Üniversite Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Aralık 2019'da Çin'nin Wuhan eyaletinde başlayan Covid-19 pandemisini duymalarıyla birlikte hastane yönetim kurulu olarak bu konuda pandemi toplantısı yaptıklarını söyledi. Toplantıyla birlikte gerekli önlemlerini aldıklarını aktaran Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bununla beraber Mart ayı itibariyle hasta kabulüne başladık. Kalp hastanemizi pandemi hastanesi olarak dizayn ettik. Burada akademisyenlerimizi, asistanlarımızı, hemşirelerimizi ve yine teşhisle ilgili olarak laboratuvarlarımızı röntgen teknikerlerini, akademisyenlerini görevlendirdik. Ayrıca orada Covid-19 hastalarına yönelik bir grip polikliniği açtık. Yine hastane çalışanlarımızdan bu türden şikayetleri olanlar içinde iş yeri hekimliği polikliniği kurduk. ve gelen hastalarımızın ve çalışanlarımızın numunelerini orada aldık. Bugüne kadar hastanemize bin 200'ün üzerinde hasta başvurusu oldu. Bunların 450'sinden fazlası yatırılarak tedavi gördü. ve bunların çok büyük bir oranda şifa ile taburcu edildi. Tabi bu başarılı sonucun elde edilmesinde akademisyenlerimizin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun oluşturduğu algoritmaları tüm ayrıntılarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanmaları ve hasta takibini, tedavisini günlük olarak başaralı bir şekilde yapmalarına borçluyuz. Test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı kendisiyle temasta olabilecek kişileri izini sürme ve temaslarını belirleme adına yine pandemi hastanemizde filyasyon ekibini kurduk" dedi.

"13 sağlık çalışanımızda vaka oldu"

Bugün itibariyle hastanenin yoğun bakımında 3 hastalarının yatmakta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 3 hastamızdan entübeli olan yoktur. Bunun dışında pediatrik hasta grubunda 6 pozitif hasta vardır. Erişkin covid kliniğinde ise 8 pozitif, 3 negatif hasta vardır. Bunlarında genel durumu stabildir. 400 üzeri hastayı taburcu etmişiz. Sağlık çalışanı olarak bizde 13 çalışanımızda vaka oldu. Lakin bunların hiç biri hastane bünyesinde çalışırken Covid-19 teşhisi konulmuş kişiler değil. Bunların tamamı toplum kökenli test sonucu pozitif olan çalışanlarımızdır. Hepsi de sağlıklarına kavuştular. Hepsi de şuan görevlerinin başındalar. Bilim kurulumuzun önermiş olduğu bir, dışarıda maske kullanımı. İkincisi, sosyal mesafenin korunması. Üç, ellerin sık sık yıkanması. Dört, kalabalık ortamlarda bulunulmaması gibi çok önemli tedbirlerin aksatılmadan en az Temmuz Ayı'nın sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum. Korona virüs ailesinden yeni tip korona virüs çok bulaştırıcı bir virüstür. Şakası yoktur. Eğer siz tedbir almazsanız asla affetmektedir. Dolayısıyla biz gücümüzü nereden alıyoruz, tedbirlerimizden alıyoruz."

Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş

Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, Dicle, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:29 Kaynak: İHA

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