Dicle üniversitesinde hedef "uluslararası" olmak - Son Dakika

Dicle üniversitesinde hedef "uluslararası" olmak

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, "50 farklı ülkeden gelen 700 civarında yabancı öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz Dicle Üniversitesini uluslararası üniversite haline getirmek.

Dicle üniversitesinde hedef

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, "50 farklı ülkeden gelen 700 civarında yabancı öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz Dicle Üniversitesini uluslararası üniversite haline getirmek." dedi.

Rektör Gül, AA muhabirine, DÜ'nün Türkiye'nin önemli kentlerinden birinde kurulduğunu belirterek, öğrencilerin 1966 yılında Ankara Üniversitesinde okumaya başladığını, 1973 yılında mevcut yerleşkede öğrencilere eğitim hizmeti verilmeye başlandığını söyledi.

Üniversite olarak ziraat, hayvancılık ve sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla 8 alanda farklı komisyonlar kurulduğunu dile getiren Gül, her komisyonda 5 öğretim üyesi bulunduğunu, öğretim üyelerinin farklı şehirlerdeki aktörlerle bir araya gelerek toplantılar yaptığını aktardı.

Tarihe ulaşmak için yürütülen çalışmalara destek

Gül, Diyarbakır'ın tarihi bir kent olması nedeniyle üniversite tarafından tarihle de ilgilenildiğine işaret ederek, "3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin tüm faaliyetlerini Dicle Üniversitesi yapıyor. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden hocamız kazının başında" diye konuştu.

Kazı çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Gül, Zerzevan Kalesi'nin geçen sene 700 bin civarında ziyaretçisi olduğunu vurguladı.

Gül, "İnsanlar için bekleme ve tanıtım salonları Zerzevan Kalesi'nin hemen girişinde yapılmaya başlandı. Zerzevan Kalesi, Diyarbakır'ı ve bölgeyi üst düzeyde tanıtacak bir çalışma." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla geçen sene 41. Uluslararası Kazı Sempozyumu'nu Diyarbakır'da yaptıklarını aktaran Gül, kentin kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'teki kazı çalışmalarını da DÜ'nün yürüttüğünü kaydetti.

Kazıda birçok medeniyetin izlerinin açığa çıkacağına dikkati çeken Gül, "Daha önce Körtiktepe kazı çalışması Edebiyat Fakültesi hocalarımız tarafından yapıldı. Bu kazı çalışmaları yıllarca sürdü ve 12 bin 800 yıl öncesine kadar birçok esere ulaşıldı. Eserler Diyarbakır müzesinde sergilenmekte. Diyarbakır medeniyetler şehri olduğu için çok büyük tarihi eserlerimiz var. Tarihe ulaşmak için de kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu kazı çalışmalarının hepsini organize eden ana kumanda bizim üniversitemizdir." dedi.

"Hedefimiz Dicle Üniversitesini uluslararası üniversite haline getirmek"

Gül, yönetime geldiklerinde üniversitedeki yabancı öğrenci sayısının 52 olduğunu dile getirerek, bunların çoğunun da komşu ülkeler İran ve Suriye'den gelenler olduğunu aktardı.

"Şu anda 50 farklı ülkeden gelen 700 civarında yabancı öğrencimiz var. Hedefimiz Dicle Üniversitesini uluslararası üniversite haline getirmektir. Bu amaçla 280 üniversiteyle protokoller yapıldı. Protokol yaptığımız üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi yapılıyor" diyen Gül, bir diğer hedeflerinin de bölgedeki hizmetleri daha kaliteli hale getirmek olduğunu belirtti.

Gül, "Bu üniversite Orta Doğu'nun kültür merkezi olabilecek bir üniversite. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Son 40 yıl içerisinde Diyarbakır kütüphanesinde toplam 68 bin kitap vardı. Bizim sürecimizde kitap sayısı 92 bine ulaştı. Kentte 15 Temmuz ve Diyarbakır kitaplığı da açtık." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır kitaplığında hedeflerinin kent üzerine yazılmış 10 bin kitabı bir araya getirmek olduğunu anlatan Gül, şu anda 6 bin 800 kitap toplandığını, birkaç yıl içerisinde bu sayının 10 bini bulacağını bildirdi. Gül, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde 2017 yılında Kalite Yönetim Sistemi getirildi. Bu sisteme üniversiteler aday oluyor. İlk aday olan üniversitelerden birisi de DÜ. 2 yıl süren bir denetimden sonra Türkiye'de ilk defa Kalite Yönetim Sistemi belgesi alan üniversiteler arasına girdik. Üniversitemiz 2019 yılında ilk defa TSE belgesi aldı. Tıp fakültemiz başta olmak üzere birçok alanda akreditasyon belgeleri aldık ve bu üniversitemizde ilk oluyor. Aynı zamanda bu sene 6 dalda engelsiz üniversite ödülü aldık. Görme ve işitme engelliler için birçok eğitim malzememiz var. Engelli öğrencilerin ulaşımında ve eğitiminde sıkıntı yaşanmaması nedeniyle 6 alanda engelsiz üniversite ödülünü bu sene aldık."

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle üniversitesinde hedef 'uluslararası' olmak - Son Dakika
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