Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi

08.03.2022 18:10
Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM), "Zoru Başaran Cesur Kadınlar Dicle Üniversitesinde Buluşuyor" paneli düzenledi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM), "Zoru Başaran Cesur Kadınlar Dicle Üniversitesinde Buluşuyor" paneli düzenledi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programda konuşan DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Serda Em, tarih boyunca kültür ve medeniyetlerin kadına ve erkeğe fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı farklı görev ve sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Em, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte kadın, temel görevleri haricinde sosyal hayatta, iş yaşamında, siyaset hayatında yeterince yer alamamıştır. Ancak kadın erkek fırsat eşitliği kavramının toplum tarafından kabul görmeye başlamasından sonra kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve siyasette her geçen gün daha çok yer almaya çalışmaktadır."

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, "Kadının Toplumdaki Yeri", Prof. Dr. Şengül Kocaman da "Kadın Akademisyen Olmak" başlıklı sunumlarla panele katıldı.

Programda, ciğerci, itfaiyeci, fırıncı, ambulans şoförü, komiser, yazar, zabıta, turist rehberi, pazarcı, otobüs şoförü, futbolcu, aşçı, muhtar, pompacı ve görme engelli memur kadınlara ödülleri verildi.

Etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve eşi Meral Karakoç, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle kutlandı Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz, Araştırma, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement