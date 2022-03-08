Dicle Üniversitesinde panel düzenlendi - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM), "Zoru Başaran Cesur Kadınlar Dicle Üniversitesinde Buluşuyor" paneli düzenledi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programda konuşan DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Serda Em, tarih boyunca kültür ve medeniyetlerin kadına ve erkeğe fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı farklı görev ve sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Em, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte kadın, temel görevleri haricinde sosyal hayatta, iş yaşamında, siyaset hayatında yeterince yer alamamıştır. Ancak kadın erkek fırsat eşitliği kavramının toplum tarafından kabul görmeye başlamasından sonra kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve siyasette her geçen gün daha çok yer almaya çalışmaktadır."

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, "Kadının Toplumdaki Yeri", Prof. Dr. Şengül Kocaman da "Kadın Akademisyen Olmak" başlıklı sunumlarla panele katıldı.

Programda, ciğerci, itfaiyeci, fırıncı, ambulans şoförü, komiser, yazar, zabıta, turist rehberi, pazarcı, otobüs şoförü, futbolcu, aşçı, muhtar, pompacı ve görme engelli memur kadınlara ödülleri verildi.

Etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve eşi Meral Karakoç, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve çok sayıda davetli katıldı.