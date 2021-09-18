Dicle Üniversitesinde Üzüm Ürünleri İşleme Tesisi açıldı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Üzüm Ürünleri İşleme Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin temel ürünü olan üzümün değer zincirinin güçlendirilmesi, katma değerli farklı ürünlere işlenmesinin sağlanması, bu konuda yeni modeller oluşturulması için üniversite olarak projeler yürüttüklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin Özdemir de bölgede yetiştirilen yaş üzümlerin katma değerli farklı ürünlere işlemesini sağlamak amacıyla tesisi kurduklarını belirtti.

Tesiste, yaş üzümden yılda 5 ton üzüm suyu ve 5 ton pekmez üretimini gerçekleştirilecek.