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Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha - Son Dakika

Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha

22.11.2021 15:05
Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha

Sıfır atık projeleri kapsamında birçok dönüşüm projesini hayata geçiren Dicle Üniversitesi, son olarak 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' projesini hayata geçirdi.

Sıfır atık projeleri kapsamında birçok dönüşüm projesini hayata geçiren Dicle Üniversitesi, son olarak 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' projesini hayata geçirdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma amacıyla çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' kampüs içine yerleştirdi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çeşitli projeler yürüttüklerini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle 'Kullanılmış Giysi, Ayakkabı, Çanta Tekstil Ürünleri Dönüşüm Kumbarası' projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Karakoç, öğrenciler, personel ve tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak kumbaralara kullanılmış tüm giysi ve diğer tekstil ürünlerini bırakmalarını ve böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlayacaklarını belirtti. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha
Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha
Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Üniversitesinden sıfır atık projesine bir adım daha - Son Dakika


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