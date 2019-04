Dicle Vadisi'nin Değişmez Misafirleri: Leylekler

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır 'da Dicle Nehri kenarında bulunan çok sayıda elektrik direğine yaptıkları yuvalarda mart ayından itibaren konaklayan leylekler, eylül ayında, büyüttükleri yavrularıyla sürüler halinde kışı geçirecekleri Afrika 'ya göç ediyor.Göç döneminde geldikleri yere güzellik katan leylekler, iklim koşullarının yaşam tarzlarına uyum göstermesi ve besleyici sulak alanlarına sahip olmasından dolayı Diyarbakır'ı tercih ediyor.İlkbaharda gelen ve sonbaharın sonuna kadar bölgede kalan leylekler, her yıl bahar ayında kuluçka, yavrulama ve uçuş eğitimlerini yapmak için aynı yeri tercih ediyor.Diyarbakır Bismil kara yolunun 20 kilometrelik bölümündeki sulak alan ise leyleklerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Nehir kenarında bulunan çok sayıda elektrik direğine yaptıkları yuvalarda yaz boyu konaklayan leylekler, eylül ayında büyüttükleri yavrularıyla sürüler halinde kışı geçirecekleri Afrika'ya göç ediyor.Dicle Vadisi'nin yanı sıra Çınar ilçesine bağlı Ayveri Mahallesi'nde de birçok leylek yuvasından dolayı köylüler ayrı bir bahar yaşıyor."Leyleklerin de kendilerine göre bir kültürü var" Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Vadisi'nin leyleklerin beslenmeleri, dinlenmeleri, barınmaları ve üremeleri açısından uygun olduğunu söyledi.Diyarbakır Bismil kara yolundaki leylek kolonisinin Türkiye 'deki önemli kolonilerden biri olduğunu ifade eden Kılıç, burada 5 yavrulu leylek yuvalarının sıklıkla görüldüğünü belirtti.Kılıç, şöyle dedi:"Leylekler her sene şubat ortalarından itibaren görülmeye başlanıyordu ancak bu sene yağış ve soğuktan dolayı gecikmeler oldu. Leylekleri mart ayının başından itibaren görmeye başladık. Şu anda bir ve iki haftalık kuluçkalar söz konusu. Kuluçkalar bazı yuvalarda 5 yumurtaya tamamlandı bazılarında ise iki yumurta var ancak onlarda 5'e tamamlanacak. Yaklaşık bir ay bir kuluçka süresi var. Yavrular da mayıs ayının başından itibaren görülmeye başlanıyor."Leyleklerin Dicle Vadisi'ni özellikle tercih ettiğini anlatan Kılıç, "Leyleklerin de kendilerine göre bir kültürü var. Burayı tercih etmelerinin nedeni atalarından böyle öğrenmeleridir. Leylekler mutlaka Dicle Vadisi'ne gelirler. Kimileri konaklar ve göçe devam eder kimileri ise buraları üreme alanları olarak kullanmaktadır." dedi.Bölge halkının leyleklere karşı ayrı bir ilgisi olduğunu dile getiren Kılıç, vatandaşların leyleklerin bulundukları yerlerde dikkatli davrandıklarını ve rahatsız olmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.Vatandaşların duyarlılığı ve ilgisi nedeniyle leylek türlerinin bugüne kadar yaşadığını anlatan Kılıç, bu türün yaşaması için daha fazla dikkatli olunması çağrısında bulundu."Leylekler geldiği zaman bizim köye neşe geliyor"Ayveri Mahallesi sakinlerinden Hikmet Akyüz de leyleklerin yaklaşık 20 yıldır mahalleye gelip yuvalarına yerleştiğini söyledi.Çocukların da leylekleri ilgiyle izlediğini anlatan Akyüz, "Bahar ayı geldiği zaman leyleklere yuva yapıyoruz. Bir köylümüz onlarla çok fazla ilgileniyor, yaklaşık 5 kule dikmiş leylekler için. Leylekleri çok seviyoruz. Leylekler geldiği zaman neşeleniyoruz. 5-6 leylek geliyor sonra göç mevsiminde dere boyunca toplanıp göçüyorlar." ifadelerini kullandı.Yılmaz Akyüz ise leylekleri çok sevdiklerini anlatarak, onlar için hazır olan yuvalara ek olarak yuva yaptıklarını aktardı.Akyüz, "Leylekler geldiği zaman bizim köye neşe geliyor. Burayı sevdikleri için her sene buraya geliyorlar. 5-10 yıl sonra burası leylek cenneti olabilir." diye konuştu.4 yaşındaki Sultan Arslan da leyleklerin yavrularına yemek vermesini izlediğini, onları çok sevdiğini aktardı.