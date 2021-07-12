Dicle ilçesine iptal edilen otobüs seferleri yeniden başlıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesine salgın nedeniyle iptal edilen otobüs seferlerine yeniden başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu ulaşım ağı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Salgın dolayısıyla iptal edilen Dicle ilçesine otobüs seferleri 13 Temmuz Salı günü başlıyor. Seferler, sabah 06.30 akşam 17.00 olmak üzere karşılıklı olarak yapılacak.